Sulzdorfer feiern ihr neu gestaltetes Dorf

Die Dorferneuerung in Sulzdorf war ein Kraftakt für Bürger und Kommune. Doch mit dem Ergebnis ist man zufrieden. Das wird nun gefeiert

Mit der Neugestaltung des ehemaligen Kriegerdenkmales fand die Dorferneuerung Sulzdorf im Rahmen einer kleinen Feierstunde ihren endgültigen Abschluss. Nach einem Dankgottesdienst und einem kleinen Festakt am Kirchplatz, wo exakt fünf Jahre vorher der Spatenstich für die Dorferneuerung Sulzdorf stattfand, wurde das Fest musikalisch vom Musikverein Kaisheim eröffnet.

Anton Stöckler, Koordinator der Arbeitskreise, erinnerte an die umfangreichen Baumaßnahmen wie die Verlegung des Nahwärmenetzes, Pflasterung des Containerplatzes, Straßenausbau, Kanalbaumaßnahmen, Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses, Breitbanderschließung, Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Optimierung der Stromversorgung. Er dankte und lobte vor allem Bürgermeister Martin Scharr, der damals ganz am Anfang seiner Amtszeit dieses gewaltige Projekt in Sulzdorf zu schultern hatte.

Sein besonderer Dank galt aber auch allen Sulzdorfer Bürgern, die in einer beispielhaften und großartigen Leistung über Jahre hinweg ein beachtliches Maß an freiwilligem Engagement in ihren Heimatort investierten.

In unzähligen Arbeitskreissitzungen wurde zielorientiert und effektiv das Bild des Ortes mitgestaltet. Stöckler appellierte an die Gemeindeverantwortlichen und Mitbürger, sich auch in Zukunft für die Heimat einzusetzen, um in eine gute Zukunft gehen zu können.

Nach einem kurzen Rückblick würdigte der Bürgermeister Scharr das äußerst engagierte und aktive Mitwirken der Arbeitskreise sowie der Sulzdorfer Bevölkerung.

Bürger mussten Geduld mitbringen

Er ging jedoch auch auf die Einschränkungen und die erforderliche Geduld der Anwohner während der Bauphase ein und dankte für das Verständnis. Obwohl eine Baumaßnahme in dieser Größenordnung nicht immer reibungslos und einmütig vonstattengeht, freute er sich dennoch über den Zusammenhalt im Dorf und das gute Miteinander, das dennoch innerhalb der Dorfgemeinschaft herrsche.

Der leitende Baudirektor Christian Kreye vom Amt für Ländliche Entwicklung dankte der Marktgemeinde Kaisheim sowie dem Freistaat Bayern, dass derartige Maßnahmen überhaupt möglich sind und von den Kommunen auch angepackt werden. Bereits vorab hatte er sich im Dorf umgesehen und beglückwünschte alle Beteiligten zum gelungenen Ergebnis. Nur lobende Worte hatten auch Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler und Hermann Rupprecht, der als Stellvertreter für den Landrat anwesend war.

Mit der gemeinsam gesungenen Bayernhymne endete der offizielle Teil der Veranstaltung. Danach bot sich bei einem kleinen Umtrunk noch Gelegenheit für nette Gespräche und zum Austausch. (dz)

