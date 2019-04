vor 39 Min.

TC Fünfstetten stellt sich neu auf

Christian Gayr beerbt Stefan Roßkopf als Vorsitzender

Der Tennisclub Fünfstetten hat einen neuen Chef. Nachdem der bisherige Vorsitzende Stefan Roßkopf nach sechs Jahren im Amt nicht mehr angetreten war, wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung Christian Gayr zu seinem Nachfolger gewählt. Roßkopf bleibt als neuer Sportwart in der Verantwortung.

Die Neuwahl brachte folgende Ergebnisse: Vorsitzender Christian Gayr, Zweiter Vorsitzender Willi Pfaller, Schriftführerin Lisa Frank, Kassier Matthias Gründel, Sportwart Stefan Roßkopf, Jugendwartin Susanne Gayr, Beisitzer Hubert Pfänder, Helmut Burkert, Rainer Volk, Ellen Stenzenberger, Alfred Stenzenberger und Lukas Fischer sowie Kassenprüferinnen Karin Stenzenberger und Anita Roßkopf.

Christian Gayr bedankte sich bei der neuen Führungsmannschaft für die Übernahme der Verantwortung. Besonders dankte er seinem Vorgänger Stefan Roßkopf für dessen Amtsführung in den vergangen sechs Jahren. Roßkopf habe durch seinen Einsatz ein reibungsloses Fortbestehen des Vereines gesichert. Als Zeichen des Dankes überreichte er Roßkopf eine Bierspezialität und dessen Ehefrau Blumen.

Gemeinderätin Heidi Hertlein beglückwünschte im Namen der Gemeinde den neuen Vorstand zur Wahl und bedankte sich besonders beim Vorsitzenden Gayr für die Bereitschaft, dieses Ehrenamt zu übernehmen. In der heutigen Zeit sei es nicht selbstverständlich, dass ein neuer Vorstand so reibungslos gewählt werden könne.

Gratulation gab es auch an die Damenmannschaft und an die Herren 60 für den Gewinn der Meisterschaften. Hertlein wünschte dem Verein, der dieses Jahr mit fünf Mannschaften in die Wettkampfrunde startet, eine verletzungsfreie und erfolgreiche neuen Saison. Er hob noch die Bedeutung des Tennisvereines als aktiven Bestandteil des Dorflebens unter anderem durch die Jugendarbeit und das Kindertraining hervor und dankte hier für allen Anwesenden. (dz)

