THG: Jetzt 34 Millionen Euro

Ein Großprojekt, dessen Kosten immer mehr aus dem Ruder laufen: die Sanierung des THG in Nördlingen. „Wir haben uns teilweise zum Gespött gemacht in der Öffentlichkeit.“

Die Kosten für die Sanierung des Nördlinger Gymnasiums steigen schon wieder. Die Kreisräte reagieren angesichts der enormen Summen mit Ratlosigkeit

Von Bernd Schied

Die derzeit laufende Generalsanierung des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen bleibt finanziell ein Fass ohne Boden. Eine neue Kostenprognose, die gestern im Bauausschuss des Donau-Rieser Kreistages vorgestellt wurde, geht jetzt von Ausgaben von 34 Millionen Euro aus. Im September waren es noch knapp 31 Millionen.

Der Leiter der Hochbauabteilung im Landratsamt, Joachim Aurnhammer, sprach von einer „Kostenkorrektur“, die im Zusammenhang mit dem anstehenden Abriss und Neubau der Aula als drittem Bauabschnitt bedingt sei. Statt 3,9 Millionen Euro fielen dafür 1,4 Millionen Euro mehr an. Zusätzlich verteuerten sich die Außenanlagen um rund 400000 Euro (1,2 Millionen gegenüber ursprünglich 804000 Euro). Bei den anfallenden Nebenkosten müsse man mit einem Plus von 750000 Euro auf 4,85 Millionen Euro rechnen.

Laut Aurnhammer lieferten ihm die Planungsbüros diverse Begründungen für diese Mehrkosten. Ein Teil sei den allgemeinen Preissteigerungen seit 2015 geschuldet. Zudem müsse man die technischen Anlagen im Keller wider Erwarten auf das Niveau der anderen Bauabschnitte anpassen. Und bei den Außenanlagen habe es bislang nur eine Vorplanung gegeben.

Positiv bemerkte der Hochbauamtsleiter die inzwischen abgeschlossenen Arbeiten an Dach und Fassade des THG-Hauptgebäudes. Die Innenausbauarbeiten seien derzeit im Gange.

Besonders auffallend war gestern die erkennbare Ratlosigkeit unter den Kreisrätinnen und Kreisräten. Einmal mehr konnten sie nur ohnmächtig zusehen, wie das schlecht vorbereitete und unter großem politischen Druck aus Nördlingen gestartete Großprojekt aus dem Ruder gelaufen ist. Dieser Tatsache begegnete Josef Fischer (CSU/Junge-Bürger-Fraktion) mit einem Schuss Ironie. Er sprach von einer Art „Schmerzfreiheit“, die sich mittlerweile im Bauausschuss beim THG breitgemacht habe. Bedauerlich sei auch der geringe Entscheidungsspielraum, den die zuständigen Kreisgremien hätten.

Zum wiederholten Mal brachte Ursula Straka (SPD-Fraktion) ihren Unmut und Ärger zum Ausdruck. In der Vergangenheit habe die Bauverwaltung des Landkreises in Bezug auf die weitere Kostenentwicklung immer wieder unrealistische Endsummen genannt. „Wir haben uns damit teilweise zum Gespött in der Öffentlichkeit gemacht und an Glaubwürdigkeit verloren“, meinte Straka, die betonte, dennoch nachdrücklich hinter dem THG zu stehen.

Weiter warf sie der Bauverwaltung des Landkreises vor, mögliche Ausgabensteigerungen häufig immer nur angedeutet anstatt klar benannt zu haben. Joachim Aurnhammer konterte mit der Bemerkung, er könne dem Ausschuss nur das berichten, was er definitiv wisse, und nicht irgendwelche Vermutungen kundtun. Andreas Becker (Fraktion Frauen/ÖDP/Freie Wähler) äußerte sich pragmatisch. „Das Ganze kostet halt, was es kostet“, meinte er und ergänzte, dass das THG die hohen Sanierungskosten letztlich auch wert sei.

Ganz so wollte es Albert Riedelsheimer (grün-soziale Fraktion) nicht sehen. Er plädierte dafür, zu prüfen, ob nicht etwas auf einen späteren Zeitpunkt „geschoben“ werden könne – beispielsweise die Außenanlagen. Damit würden die Kostensteigerungen wenigstens etwas kompensiert, sagte der neu gewählte Bezirksrat.

Abgelehnt hat der Ausschuss einen Antrag der THG-Schulleitung auf eine Erhöhung des Budgets für die Anschaffung der neuesten Generation von Smartboards (Bildschirmen) in den 33 Klassenzimmern. Die Kreisräte waren der Meinung, dies sei nicht nötig. Sie folgten damit der Empfehlung des Koordinators für digitale Ausstattung an Schulen bei der Regierung von Schwaben. Dieser hält die derzeitigen Modelle für ausreichend.

