TSV Rain: Vorfreude auf eine „coole Liga“

Plus Zum Saisonstart spricht Rains Trainer Alex Käs über den ersten Gegner Burghausen, persönliche und sportliche Ziele sowie eine „charakterlich einwandfreie“ Mannschaft.

Gefühlt gerade erst die vergangene Saison beendet, geht es nun schon wieder los. Für Sie zum ersten Mal als Trainer in der Regionalliga, da kommt doch sicher Freude auf?

Alexander Käs: Klar, ist da Vorfreude da, es ist eine coole Liga. Der Auftakt in Burghausen wird sicher toll. Und wenn es um etwas geht, freut man sich viel mehr auf ein Spiel.

Die Vorbereitung war ja durch die lange Relegationsphase diesmal extrem kurz...

Käs: Das war natürlich nicht optimal. Es war eine sehr lange Saison und man wusste lange nicht, was Sache ist wegen dem FC Ingolstadt. Dadurch hatten wir nur vier Wochen Zeit. Die Spieler, die durchgespielt hatten, waren auch noch zwei Wochen im Urlaub.

Der TSV Rain hat deshalb das Auftaktspiel gegen Greuther Fürth II verschoben, um mehr Zeit zur Vorbereitung zu haben.

Käs: Ein, zwei Wochen mehr Zeit hätten uns schon auch noch gutgetan, denn wir sind als letzte Mannschaft ins Training eingestiegen. Die Belastung in der Regionalliga ist natürlich höher, als in der Bayernliga. Aber wir wollen uns nicht beschweren, denn in der Regionalliga will jeder spielen.

Wie ist die Stimmung im Team so kurz vor dem Start. Haben sich die Neuzugänge gut eingelebt?

Käs: Die Stimmung ist gut, da ist noch die Euphorie vom Aufstieg mit dabei, das merkt man im Training. Die Neuzugänge sind gut reingekommen, aber das ist nicht schwer. Wir haben charakterlich eben ein super Team. Natürlich ist noch mehr Abstimmung in unserem Spiel nötig, aber das wird schon. Die neuen Spieler passen auch vom Typ her gut in unsere Mannschaft hinein.

Die Regionalliga Bayern wird gemeinhin als ziemlich stark eingeschätzt. Stimmen Sie da überein?

Käs: Den großen Unterschied zwischen der Regionalliga und der Bayernliga machen die Teams, die unter Profibedingungen arbeiten, wie die zweiten Mannschaften aus Fürth, Augsburg und Nürnberg aber auch Burghausen. Beim Tempo und bei taktischen Abläufen ist da schon ein Unterschied zu anderen Teams. Die haben einfach mehr Zeit sich mit diesen Dingen zu beschäftigen.

Wen sehen Sie als Favoriten auf den Titel?

Käs: Die Schweinfurter auf jeden Fall. Die haben ja auch schon selbst gesagt, dass sie aufsteigen wollen. Türkgücü München ist auch stark. Dahinter sehe ich die Teams aus Bayreuth und Burghausen. Die haben ihre ersten Spiele zwar verloren, aber das sagt noch nichts aus.

Welches Ziel peilen Sie mit dem TSV Rain an?

Käs: Klar geht es für uns um den Klassenerhalt, wir müssen vier Teams hinter uns lassen. Das wäre ein Riesenerfolg! Das ist möglich, ich sehe uns da auf Augenhöhe mit anderen Teams. In den direkten Duellen um den Klassenerhalt müssen wir punkten. Es kommt darauf an, den guten Charakter im Team zu halten, auch wenn man mehr Spiele verliert, als gewinnt. Wir müssen über den Teamspirit kommen und in jedem Spiel an unsere Grenze gehen. Dann sind wir in der Lage, die Liga zu halten.

In der vergangenen Saison machte sich beim TSV Rain immer wieder seine Abschlussschwäche bemerkbar...

Käs: Nach dem Testspiel gegen Regensburg II (1:1, Anmerkung der Redaktion) haben wir das noch einmal angesprochen. Die Abschlussschwäche ist eine Problematik, die ich auch in den Testspielen gesehen habe, das zieht sich durch. In der Regionalliga werden wir nicht mehr so viele Torchancen erhalten. Darum müssen wir konsequenter vor dem Tor werden. In der Vorbereitung war es aber auch wichtig, die Defensive zu trainieren. Es ist schon positiv, sich viele Chancen zu erspielen. Das schaffen wir in den Testspielen bislang. Trotzdem wird es in der Regionalliga schwierig werden.

Sie sind mit 26 Jahren der jüngste Trainer in der Regionalliga Bayern und haben bereits erwähnt, einmal den Lehrgang zum Fußball-Lehrer absolvieren zu wollen, mit dem Sie Profi-Teams trainieren könnten. Wie sieht ihre Planung in dieser Hinsicht aktuell aus?

Käs: Grundsätzlich ist das mein Ziel, aber das umzusetzen ist nicht so einfach. Die Voraussetzung dafür ist, mindestens ein Jahr in der Regionalliga oder Bayernliga als Trainer tätig gewesen zu sein. Nach der Bewerbung gibt es noch eine Eignungsprüfung. Außerdem gibt es jedes Jahr 150 Bewerber auf 24 Plätze. Ich konzentriere mich nun erst einmal auf meine Aufgabe hier, ich bin ja noch jung. Alles zu seiner Zeit.

Zumal Sie ja nebenbei noch anderweitig fleißig sind.

Käs: Das Geografie-Studium habe ich abgeschlossen, mein Fernstudium der Sportwissenschaften in Erlangen dauert noch eineinhalb Jahre. Außerdem mache ich Spieldatenauswertung für Deltatre. Das alles funktioniert auch neben meinem Trainerjob sehr gut und läuft unkompliziert. Der Fokus liegt aber ganz klar auf meiner Trainertätigkeit.

Sie waren ein Jahr als Trainer der U14 im Nachwuchsleistungszentrum beim FC Ingolstadt tätig. Was konnten Sie aus dieser Zeit mitnehmen?

Käs: Dort habe ich den Schritt gemacht, den ich mir zuvor erhofft hatte. Im Nachwuchsleistungszentrum wird professionell gearbeitet. Die Anforderungen sind hoch: Trainingsvor- und nachbereitung, Videoanalyse, Austausch mit Verantwortlichen. Auch was das strukturierte Arbeiten als Trainer angeht habe ich viel mitgenommen.

Wie schätzen Sie den ersten Gegner des TSV Rain, den SV Wacker Burghausen, ein?

Käs: Die Burghausener gehören zu den Top Fünf der Liga. Durch ihre erste Niederlage gegen Rosenheim (2:4, Anmerkung der Redaktion) sind sie jetzt sogar ein wenig unter Zugzwang. Für uns macht das aber keinen Unterschied, wir wollen für sie unangenehm sein, dann werden sie Fehler machen und wir haben die Chance zuzuschlagen. Gut ist, dass man sich von allen Regionalligaspielen Videos ansehen kann und so Videoanalyse möglich ist. Wir werden gut vorbereitet in das Spiel gehen.

Was dürfen die Fans des TSV Rain von der neuen Saison erwarten?

Käs: Wir haben eine Mannschaft, die charakterlich einwandfrei ist und bei einem Spiel alles reinhaut. Das brauchen wir auch, um Erfolg zu haben. Die Fans werden eine Mannschaft sehen, die immer versucht ihr bestes zu geben!

Info: Der TSV Rain spielt am heutigen Freitag um 19 Uhr auswärts beim SV Wacker Burghausen.

Mehr zum Thema: Der TSV Rain hat seine Personalplanungen abgeschlossen ; Bauer und Co. verpassen den Titel bei der „Amateur-EM“ ; Fabian Triebel: "Der TSV Rain ist mittlerweile mein Herzensverein“