Brand in Blossenau: Die Ursache ist geklärt

Plus Nach dem Brand eines Wohngebäudes in Blossenau hat die Kripo intensiv ermittelt. Das ist das Ergebnis.

Nach dem Brand eines alten Wohnhauses im Tagmersheimer Ortsteil Blossenau hat die Polizei intensiv nach der Ursache geforscht. Nach eineinhalb Wochen liegt nun das Ergebnis vor. Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste.