Kanal-Finanzierung: Blossenauer fühlen sich benachteiligt

Plus Art der Finanzierung des neuen Abwassersystems stößt in Blossenau auf Kritik. Sogar eine mögliche Ausgemeindung wird zum Thema.

Großbaustelle, Dorferneuerung und Abwassergebühren – diese Themen werden im Tagmersheimer Ortsteil Blossenau gerade heiß diskutiert. Seit Ende August ist das neue Abwasserkanalsystem fertiggestellt. Wie es nun weitergeht, ist derzeit unklar. Die Bauarbeiten für die anstehende Dorferneuerung sollten ursprünglich unmittelbar an das Kanal-Projekt anschließen. Allerdings sind Arbeiten noch nicht ausgeschrieben. Für Unruhe sorgt aber vor allem der aktuelle Gemeinderatsbeschluss über die neue Abwassergebührenordnung.