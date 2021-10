Tagmersheim-Blossenau

17:48 Uhr

Kripo forscht nach Brand in Blossenau intensiv nach

Zum zweiten Mal hat es am Samstag in einem leerstehenden Gebäude in Blossenau gebrannt. Die Feuerwehr war erneut im Einsatz.

Plus Nach dem Brand vom Samstag in Blossenau ist die Kriminalpolizei aktiv. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann

Der Brand in einem verlassenen Gebäude in Blossenau gibt weiter Rätsel auf. In dem alten Wohnhaus loderten am frühen Samstagmorgen bekanntlich zum zweiten Mal innerhalb einiger Wochen die Flammen. Die Kripo ist damit beschäftigt, die Ursache herauszufinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen