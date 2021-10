Liederabend im B+Zentrum: Erst nach drei Zugaben war Schluss

Plus Songs aus dem Leben präsentiert der Dollnsteiner Manfred Rehm im B+Zentrum in Blossenau. Ein Überraschungsgast bereichert den Abend

„Seine Gedanken und Gefühle nach außen tragen, das ist ein großer Schritt“, erzählt Liedermacher Manfred Rehm beim Konzert im B+ Zentrum Blossenau. Der Dollnsteiner Diplompädagoge hat sich seinen Traum verwirklicht und zusammen mit Michael Ruff eine CD aufgenommen. Ruff ist ein vielseitiger Musiker. Er arbeitete bereits mit Musikgrößen wie Ron Williams, Jürgen Drews und den Weather Girls zusammen und ist Keyboarder in der bayerischen Kultband „Haindling“. In seinem Münchener Tonstudio wurden die Songs arrangiert und auf CD gebrannt.