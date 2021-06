Tagmersheim

Blossenau: Neues Freizeit-Projekt für Familien

Plus In Blossenau gibt es ein neues Projekt, das Familien in die Natur locken soll. Mit Spaß, Rucksack und Forscherbuch geht es auf einen Rundweg.

Gemula ist ein Waldgeistlein, das Geschichten, Musik und Lachen liebt. Das pfiffige Kerlchen nimmt Kinder und Erwachsene mit zu einer spannenden Entdeckertour in Blossenau. Was man dazu braucht? Lust auf Neues, Freude an der Natur und den gelben Gemula-Rucksack – und schon kann es losgehen.

