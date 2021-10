Tagmersheim-Blossenau

Schon wieder ein Brand in Blossenau

In diesem Anwesen in Blossenau hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Es war das zweite Feuer in dem Anwesen innerhalb einiger Wochen.

Plus In Blossenau bricht in einem verlassenen Wohnhaus ein Feuer aus - zum zweiten Mal. Der Fall gibt Rätsel auf.

Von Wolfgang Widemann

In Blossenau hat es am frühen Samstagmorgen schon wieder gebrannt. In einem unbewohnten Gebäude brach Feuer aus. Dieses gibt aktuell einige Rätsel auf. In dem Haus brannte es nämlich erst vor einigen Wochen schon einmal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

