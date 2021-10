Unbekannter zündelt in Blossenau

In Blossenau wurde von einem Unbekannten ein Stapel Holz in Brand gesetzt. Die Feuerwehren aus aus Daiting, Monheim und Blossenau rückten aus.

Ein Unbekannter hat am Freitag Brennholz in Blossenau angezündet. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Stapel Brennholz in der Nacht in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte die Flammen und informierte die Feuerwehr. Das Holz wurde am Grundstücksrand gelagert und hatte größeren Abstand zu den umliegenden Gebäuden, weshalb diese nicht gefährdet waren.

Feuerwehren aus Daiting, Monheim und Blossenau rückten aus

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Daiting, Monheim und Blossenau konnten die bereits mehrere Meter hochschlagenden Flammen schnell löschen. Durch das verbrannte Holz entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. (dz)

