Glasfaser: Anschluss von Schule und Gemeindekanzlei wird teuer

Plus Der Gemeinderat Tagmersheim ist skeptisch hinsichtlich eines Glasfaseranschlusses für zwei Einrichtungen. Es geht dem Gremium ums Geld.

Ein Glasfaseranschluss der Grundschule und der Gemeindekanzlei in Tagmersheim würde einem Angebot der Telekom zufolge fast 57.000 Euro kosten. An dieser hohen Summe hat der Gemeinderat zu knabbern.