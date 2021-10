Laute Kirchenglocken in Tagmersheim: Bürger werden befragt

Plus Um das Lautstärke-Problem des Geläuts der Kirche in Tagmersheim zu lösen, befragen die Pfarrei-Verantwortlichen die Bevölkerung. Es gibt verschiedene Ansätze.

Eines steht fest: Die Glocken im Turm der St.-Jakobus-Kirche in Tagmersheim sind nachts zu laut. Deshalb schweigen sie derzeit auch zwischen 22 und 6 Uhr. Vielen Gläubigen gefalle dies gar nicht, berichtet Pfarrer Tobias Scholz. Unklar ist aber noch, wie das Problem gelöst werden soll. Die Verantwortlichen der katholischen Pfarrei wenden sich nun deshalb an alle Bürger des Ortes.