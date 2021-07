Tagmersheim

vor 38 Min.

Neue Kanalisation: Das müssen die Blossenauer zahlen

In der Ortsdurchfahrt (Staatsstraße) von Blossenau laufen derzeit Kanalbauarbeiten. Nun steht fest, wie die Haus- und Grundstückseigentümer an den Kosten für die neue Kanalisation beteiligt werden.

Plus Die Finanzierung des Millionenprojekts im Ortsteil Blossenau sorgt für Diskussionen im Tagmersheimer Gemeinderat. Beschluss mit knapper Mehrheit.

Von Wolfgang Widemann

Die neue Kanalisation in Blossenau ist ein Projekt, das viel Geld kostet und heiß diskutiert wird. Knapp vier Millionen Euro verschlingen die Tiefbauarbeiten für die neuen Rohrleitungen, ein Pumpwerk und eine Druckleitung, über die das Abwasser, das letztlich in die Kläranlage nach Monheim fließt, beseitigt wird. Nun steht fest, welchen finanziellen Anteil die Grund- und Hauseigentümer in Blossenau leisten müssen und wie hoch die künftige gemeinsame Abwassergebühr in der Gemeinde Tagmersheim ausfällt.

