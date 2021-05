Tagmersheim

07:58 Uhr

Tagmersheim: Petra Riedelsheimer hat trotz Corona genug Arbeit

Plus Für Petra Riedelsheimer ist das (Ehren-)Amt in Tagmersheim ein Vollzeitjob. So blickt sie auf ihr erstes Jahr als Bürgermeisterin zurück.

Von Wolfgang Widemann

Auch wenn die Corona-Pandemie das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen gebracht hat, kann sich Petra Riedelsheimer als Bürgermeisterin der kleinen Jura-Gemeinde Tagmersheim nicht über mangelnde Arbeit beklagen. „Es ist ein Vollzeitjob“, stellt die 52-Jährige nach einem Jahr an der Spitze der Kommune fest.

