15:40 Uhr

Tagmersheimer Freibad bleibt in diesem Sommer geschlossen

Das Freibad in Tagmersheim bleibt heuer wegen der Corona-Pandemie zu.

Plus Der Gemeinderat bedauert diese Entscheidung, aber Aufwand und Kosten sind zu hoch. Die Zeit, in der keine Gäste kommen können, will man aber sinnvoll nutzen.

Das Tagmersheimer Freibad bleibt wegen der Corona-Krise in diesem Sommer geschlossen. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. „Es ist zwar schade, aber die Kosten, der Aufwand und das Gesundheitsrisiko für die ehrenamtlichen Helfer waren einfach zu groß“, erklärt Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer die Entscheidung.

