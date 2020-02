12:34 Uhr

Tandlerfasching: Die Polizei hat wieder alle Hände voll zu tun

Plus Es gibt zahlreiche Einsätze am Rosenmontag in der Donauwörther Innenstadt. Dabei ist fast immer reichlich Alkohol im Spiel - zum Teil auch bei Minderjährigen.

Eine ganze Reihe von Einsätzen hatten die Beamten der Polizei in Donauwörth beim Tandlerfasching am Montag in der Innenstadt. Dabei war in der Regel auch Alkohol im Spiel. Bisweilen muss die Polizei sogar Vorfälle dem Jugendamt melden.

Unter anderem ereignete sich vor einem Lokal in der Hindenburgstraße im Ried gegen 23.30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren, „deutlich alkoholisierten Beteiligten“, wie die Polizei mitteilt. 33-Jähriger schlägt einem anderen ins Gesicht Ein 33-jähriger Donauwörther, bei dem ein späterer Alkoholtest einen Wert von 2 Promille ergab, schlug hierbei ersten Erkenntnissen zufolge seinem drei Jahre jüngeren Kontrahenten unbegründet ins Gesicht. In Folge dessen entwickelte sich eine Rangelei mit weiteren Personen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der Angreifer wurde bis zum Eintreffen einer Polizeistreife durch Securitykräfte am Boden fixiert. Während des Polizeieinsatzes rotteten sich gut 30 augenscheinlich ebenfalls stark alkoholisierte Personen um das Geschehen zusammen. Es kam zu „massiven Beleidigungshandlungen gegen die Beamten“, so die Polizei. Nun kommt ein Strafverfahren Durch die Hinzuziehung von weiteren Polizeibeamten konnte die Lage jedoch schließlich beruhigt werden. Die Beteiligten erwarten nun Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung. Zwei weitere Kontrahenten, die sich gegen 21.30 Uhr in der Sonnenstraße einen lautstarken Schlagabtausch lieferten, konnten von Security- beziehungsweise Polizeikräften getrennt werden, ohne dass es zu schwerwiegenden körperlichen Übergriffen kam. In diesem Zusammenhang wurde einem 17-jährigen Bäumenheimer, der bereits wiederholt auffällig wurde, ein polizeilicher Platzverweis für das Veranstaltungsgelände erteilt. Die EC-Karte der Oma benutzt In vier Fällen mussten – teilweise deutlich alkoholisierten – Minderjährigen von eingesetzten Polizeikräften Schnapsflaschen, andere Alkoholika und Zigaretten abgenommen werden. Zum Kauf der Rauchwaren am Automaten wurde unter anderem eine EC-Karte der Großmutter eines Zwölfjährigen benutzt. In allen Fällen wurden jeweils die Erziehungsberechtigten verständigt, die ihre Kinder aus der Obhut der Beamten in Empfang nehmen konnten. Entsprechende Meldungen an die Jugendämter werden die Folge sein, so die Polizei. Lesen Sie hierzu auch: Wieder feiern Tausende beim Tandlerfasching

