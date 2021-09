vor 32 Min.

Tanzhaus: Bürgerinitiative kritisiert Neues Forum scharf

Umstritten: Die Zukunft des Tanzhauses in Donauwörth.

Plus Die BI zur Sanierung des Tanzhauses in Donauwörth übt Kritik an den Plänen und Aussagen der Neubau-Befürworter. Jetzt gibt es eine weitere Info-Veranstaltung.

Die Bürgerinitiative zur Sanierung des Donauwörther Tanzhauses reagiert irritiert auf Ausführungen der Neubau-Befürworter (DZ vom 4. September): Kurz vor der Abstimmung über die Zukunft des Tanzhauses habe die Initiative Neues Forum Tanzhaus ihr Konzept vorgelegt, um für einen Neubau zu werben: „Wer, wie viele Bürger, auf sachliche Informationen gehofft hatte, um die Argumente abzuwägen, wurde enttäuscht“, meinen die Initiatoren der BI.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

