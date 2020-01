vor 35 Min.

Tanzhaus: Donauwörther Stadtrat geht in Klausur

Gremium entscheidet dann am Montag endgültig über die künftige Ausrichtung.

Zum Projekt der Tanzhaus-Neuausrichtung hat Oberbürgermeister Armin Neudert den Stadtrat zu einem internen Workshop am kommenden Samstag, 25. Januar, eingeladen. Er ist gedacht als eine Möglichkeit, weitere Klarheit zur Frage künftiger Nutzungen zu gewinnen. Es sollen so Grundlagen für die darauffolgende, öffentliche Sitzung des Stadtrates am kommenden Montag, 27. Januar, geschaffen werden. Auf der Tagesordnung dieser Stadtratssitzung werden Fragestellungen zum Thema Tanzhaus im Vordergrund stehen.

Grundlage für die Arbeit des kommenden Stadtrates

Es wird seitens Oberbürgermeister Neudert das letzte Mal in dieser Legislaturperiode sein, dass das Projekt Tanzhaus-Neuausrichtung auf einer Tagesordnung steht. „Ich halte es jedoch für unsere Aufgabe, bei diesem für Donauwörth und seine Bürgerschaft so bedeutenden Projekt jetzt noch gemeinsam für einen guten Übergang zu sorgen. Die Abklärungen, die uns noch gelingen, werden wir als Grundlagen für die Arbeit des kommenden Stadtrates weitergeben können“, so Neudert.

Der Stadtrat hatte in seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres die Grundsatzentscheidung über Sanierung oder Neubau bis zu seiner Sitzung im Januar zurückgestellt. Das Gremium folgte mit der Verschiebung einem Antrag aus der Mitte des Stadtrates, der vor dieser Grundsatzentscheidung die Klärung der künftig beabsichtigten Nutzungen zur Aufgabe macht. Der Antrag war mit knapper Mehrheit angenommen worden. Dementsprechend wird sich der Stadtrat in seinem Workshop unter Leitung eines externen Moderators intensiv mit den Nutzungen beschäftigen. Die Ergebnisse des Workshops fließen in die Behandlung des Themas in der öffentlichen Stadtratssitzung am Montag mit ein. (pm)

