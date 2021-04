09:50 Uhr

Tanzhaus: Kommt nun doch die Sanierung?

Plus Der Abriss war beschlossen, jetzt wurden Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Und: Ein wichtiges Gutachten wurde öffentlich gemacht.

Von Thomas Hilgendorf

Auch wenn vieles in der Luft hängt rund um die Frage, ob das Tanzhaus in Donauwörth abgerissen oder saniert werden soll – eine Sache ist bereits durch: Die 1300 Unterschriften für einen Entscheid der Bürger haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens bereits gesammelt, wie Oberbürgermeister Jürgen Sorré am Donnerstagabend im Stadtrat mitteilte. Damit scheint nun ein Votum der Bewohner Donauwörths über die Zukunft der traditionsreichen städtischen Veranstaltungsstätte wahrscheinlicher denn je. Indes wurde am Donnerstag – passenderweise im Tanzhaus – die wichtige Studie eines Gutachters vorgestellt.

