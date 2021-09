Unbekannter zerkratzt mutwillig Autos in Brachstadt

Die Polizei sucht Zeugen für die Vorfälle.

Wie nachträglich bekannt wurde, wurden bereits im Zeitraum zwischen 31. August und 1. September in der Südstraße im Tapfheimer Ortsteil Brachstadt mehrere Autos beschädigt. Laut Polizei Donauwörth wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Fahrzeuge mutwillig zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. Doe Polizei ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen kann wird gebeten, sich mit der PI Donauwörth unter 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (dz)