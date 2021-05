Tapfheim

25.05.2021

Bürgermeister Malz sauer: Versprochenes Geld fließt nicht nach Tapfheim

Fördergelder werden versprochen, fließen aber nur schleppend in die Gemeindekasse - das beklagt Tapfheims Bürgermeister Karl Malz.

Von Helmut Bissinger

Tapfheim Karl Malz ist sauer. Er fühlt sich „vom Staat im Stich gelassen“. Ein Eindruck, der ihn nun dazu veranlasst hat, seinem Ärger Luft zu machen. In einem offenen Brief weist er Regierungspräsident Erwin Lohner, die Parlamentarier im Landtag, Landrat Stefan Rößle und Gemeindetags-Repräsentanten auf einen Missstand hin, der nicht nur ihn und Tapfheim betrifft. Malz kritisiert, dass die Kommunen immer mehr in finanzielle Vorleistungen gehen müssten und die zugesagten Fördergelder nur schleppend ausgezahlt würden.

