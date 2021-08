Das Wandgemälde an B16 in Donaumünster sollte bleiben

Ein Wandgemälde im Tapfheimer Ortsteil Donaumünster hat bayernweit Aufsehen erregt. Das ist unpassend, denn das Werk sollte bleiben dürfen.

Was lenkt die Autofahrerin oder den Autofahrer ab? Ein biederes Wandgemälde auf einer bislang grauen Lagerhallenwand? Wohl kaum, möchte man vermuten. Doch die Ordnungshüter sehen den Fall ein wenig anders. Sie wollten eine solche Fassadenmalerei in Donaumünster nicht akzeptieren, obwohl das Kunstwerk nicht direkt an der Bundesstraße angebracht wurde.

Wie wären eigentlich die Reaktionen, wenn eine leicht bekleidete Frau von der Wand strahlen würde oder auch ein muskulöser Adonis? Dann hätte es vermutlich nicht etliche Monate gedauert, ehe das Landratsamt tätig geworden wäre.

Bayernweit reden Menschen über Malerei in Donaumünster

Nun darf das Gemälde bleiben. Gut so! Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wäre vielleicht angebracht gewesen. So hat der Streit darüber, ob es sich um Propaganda oder Kunst handelt, bayernweit mediales Interesse hervorgerufen. Der Landwirt und Getreidehändler darf froh darüber sein, denn ohne das große Aufsehen würde das überflüssige Hickhack jetzt wohl in eine weitere Runde gehen.

