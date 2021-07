Die Gemeinde Tapfheim hat einen neuen Ehrenbürger

Plus Die Gemeinde Tapfheim ernennt Franz Eberle zum Ehrenbürger. Wie man es schafft, 280 Jahre in einem Leben für die Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen.

Der Rahmen überschaubar – die Würdigung aber groß: Franz Eberle darf sich künftig Ehrenbürger von Tapfheim nennen. Eine entsprechende Urkunde überreichte Bürgermeister Karl Malz bei einem Festakt im Rathaus. Ehrenamtliches Engagement um die Bürgerschaft wolle der Gemeinderat damit hervorheben, die Eberle viele Jahre uneigennützig und stets um das Gemeinwohl bedacht geleistet habe.