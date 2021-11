Die lange Reise eines Führerscheins

Der Fahrer eines 40-Tonners fliegt in Tapfheim auf, weil er zu schnell ist. Die Beamten ermitteln Kurioses.

Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat einen ungewöhnlichen Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Donauwörth entdeckt. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen, und der Staatsanwaltschaft wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

Was war passiert: Bereits im Januar wurde ein 56-jähriger Lasterfahrer aus Rumänien auf der B16 bei Tapfheim mit einem 40-Tonner Sattelzug einer norddeutschen Spedition mit überhöhter Geschwindigkeit bei einer Messung der VPI erfasst. Bei der Abklärung des Führerscheinstatus stellte sich heraus, dass der Kraftfahrer mit rumänischer Staatsangehörigkeit ursprünglich im Besitz einer moldauischen Fahrerlaubnis war, die er 2014 in Rumänien hat prüfungsfrei umschreiben lassen und seit 2014 in Deutschland nutzte.

Der Führerschein war erst aus der Republik Moldau, dann Spanien und dann aus Deutschland

Da es sich bei der Republik Moldau um einen sogenannten Drittstaat handelt, war der Mann den Beamten zufolge nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland berechtigt. Hinweise der zuständigen deutschen Fahrerlaubnisbehörde zur Neubeantragung der Fahrerlaubnis ignorierte der Mann und zog zwischen 2018 und 2020 nach Spanien.

Die dortige Behörde stellte dem Mann dann ohne Prüfung eine spanische Fahrerlaubnis aus, vergaß jedoch, den Führerschein mit einer Schlüsselzahl zu versehen, die dessen Gültigkeit aufgrund der prüfungsfreien Umschreibung auf spanisches Hoheitsgebiet beschränkt. Daher gelang es dem Mann, der sich seit dem Sommer 2020 wieder in Deutschland aufhält und als Kraftfahrer tätig ist, den spanischen Führerschein in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen.

Diese wird nun eingezogen, nachdem der rumänische Kraftfahrer seit seiner Einreise 2014 nach Deutschland ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs ist. (dz)

