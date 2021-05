Donaumünster: Handwerker stürzt sieben Meter in die Tiefe

Ein 59-Jähriger stieg bei Dacharbeiten in Donaumünster auf eine provisorisch gesicherte Leiter. Als die Sicherung bricht, fällt er sieben Meter in die Tiefe.

In Donaumünster hat sich am Mittwochvormittag ein 59-jähriger Handwerker bei einem Sturz vom Dach schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war er gegen 10.45 Uhr am Schloss Donaumünster mit Dacharbeiten beschäftigt. Dabei stieg er über ein Baugerüst auf eine Leiter, die lediglich provisorisch gesichert auf dem Dach lag.

Mann wird mit Hubschrauber nach Augsburg geflogen

Als das zur Sicherung dienende Brett brach, rutschte der Mann mit der Leiter am Dach entlang und durch das Gerüst hindurch. Der 59-Jährige fiel anschließend aus sieben Metern Höhe auf den geschotterten Boden.

Das Schloss in Donaumünster - hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2016. Foto: Helmut Bissinger

Bei dem Sturz zog sich der Handwerker den Beamten zufolge schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde zur ärztlichen Versorgung mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg geflogen. (dz)

