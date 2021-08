Donaumünster: Kunst oder Propaganda an der B16?

Plus Warum das Landratsamt eine Beseitigung der „Kunst am Bau“ fordert und wie ein Unternehmer aus Donaumünster darum kämpft, das Werk einer Kirchenmalerin zu erhalten.

Michael Sailer hat sich die Verschönerung einer weißen Wand einiges kosten lassen – und sich damit nun mächtig Ärger eingehandelt. Den Unternehmer hat der kahle Anblick der Ostfassade eines Betriebsgebäudes an der Ortseinfahrt nach Donaumünster gestört. „Außerdem wollte ich nicht, dass Graffiti-Maler dort eines Nachts tätig werden“, erklärt er. Die beiden Gemälde sollten nun aber wieder beseitigt werden.