Donaumünster: Wohnmobil bleibt an Brücke hängen

Zu einem Unfall mit einem Wohnmobil ist es in Donaumünster gekommen.

Ein Tourist aus Niedersachsen ist am Donnerstagnachmittag mit der Oberseite seines Truck-Wohnmobils an der Bahnunterführung der Hauptstraße in Donaumünster hängen geblieben. Dadurch riss das Oberlicht und die Satelliten-Antenne des Campers ab. Zwei Tage später meldete der 63-Jährige dies der Polizeiinspektion Donauwörth. Nach Angaben der Beamten beträgt der Schaden circa 5000 Euro. Das Bauwerk blieb unversehrt. (dz)

Lesen Sie dazu auch