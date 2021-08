Streit um Fassadenmalerei in Donaumünster: Das sagt das Landratsamt

Plus Die Behörde befürchtet, Autofahrer werden abgelenkt. Ohnehin ist die B 16 an der fraglichen Stelle unfallträchtig. Jetzt zeichnet sich ein Kompromiss ab.

Der Landwirt Michael Sailer aus Erlingshofen sorgt mit der Fassadenmalerei auf einem Betriebsgebäude an der Ortseinfahrt nach Donaumünster derzeit überregional für Schlagzeilen (wir berichteten). Jetzt meldet sich das Landratsamt zu Wort, um – wie die dortige Pressestelle schreibt – „offensichtlich aufgetretene Missverständnisse aufzuklären“.