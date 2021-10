Ein Abend mit frivolen Texten im Café Bruno in Tapfheim

Bei einem Liederabend unterhält die Hermann-Hesse- Preisträgerin Janina Remsperger im Café Bruno in Tapfheim.

Ein Keyboard, ein Überseekoffer, eine goldbehangene Bar mit Sekt und Schnapsflasche. Das ist die Bühne der Chansonsängerin Anna Janina Remsperger, inmitten von etwa 50 Gästen. Mit ihrem Programm „Ein liederliches Stück – jetzt noch liederlicher“ ist sie am Samstagabend im Café Bruno in Tapfheim.

Das Konzept ist außergewöhnlich: Die Gäste bekommen Entrecóte und Soufflé serviert, zwischen den Gängen singt Anna Janina, begleitet von Simon Mack auf dem Keyboard. Ihre Stimme trifft präzise jeden Ton, ihre Inszenierung ist keck; nur ihre Texte, die strotzen vor lotterhaften Schoten. Damit entlockt sie dem Publikum so manches Schmunzeln und Kichern. „Es ist schön, wieder so aufzutreten“, sagt Anna Janina. Wenn die Gäste in der Vorstellung Masken trugen, sei es schwierig ihre Reaktionen zu erkennen und darauf zu reagieren, erläutert sie. Im Café Bruno sitzt das Publikum ohne Masken auf gleicher Höhe mit dem Chanson-Duo. Man kann dem Pianisten buchstäblich auf die Finger blicken. Und eventuell bekommt man aus der entkorkten Sektflasche, vom Sand aus dem Überseekoffer oder den verteilten Süßigkeiten etwas ab.

Die erste Vorstellung für Anna Janina im Landkreis Donau-Ries

Für Anna Janina ist diese Vorstellung die erste im Landkreis Donau–Ries; und auch viele der Gäste sehen die Künstlerin zum ersten Mal. „Wir haben uns im Voraus einige Youtube-Videos angeschaut, live übertrifft sie das aber“, erzählt eine Fränkin in Publikum. „Eine sehr originelle Präsentation und schöne Inszenierung“, findet ein Gast aus Donauwörth. Weniger begeistert zeigen sich eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger. Sie sind mit Abstand die Jüngsten im Café und würden einen anderen Musikstil bevorzugen. Dass Chanson aber für Jüngere interessant sein kann, zeigt die Künstlerin selbst. Mit 18 Jahren ist sie zum ersten Mal mit dem Musikstil in Berührung gekommen. „Das Chanson wächst mit einem mit, das kann ich noch mit 50, 60 machen“, erzählt die 34-Jährige und lacht. Mittlerweile habe sie selbst eigene schöne Chansons geschrieben, sagt Janina. Eine Eigenkomposition von ihr und ihrem Stammpianisten Jascha Nakladal wurde 2021 mit dem Herman-Hesse-Preis der Udo-Lindenberg-Stiftung ausgezeichnet. Damit treten die beiden nächstes Jahr gemeinsam mit Lindenberg in Calw bei Stuttgart auf. Wer nicht so lange warten möchte, kann zu einem ihrer Auftritte nach Ingolstadt kommen. Dort im Kap94 findet ihr nächster Auftritt am 24. Oktober mit ihrem aktuellen Programm „Ein starkes Stück“ statt.