Tapfheim-Erlingshofen

vor 34 Min.

Traktor-Bild in Erlingshofen: Landwirt droht Bußgeld

Plus Das Traktor-Bild in Erlingshofen sorgt für Ärger. Jetzt droht dem Unternehmer Michael Sailer sogar ein Bußgeld. Der hatte eine andere Lösung vorgeschlagen.

Von Helmut Bissinger

Die Diskussion um das Traktor-Bild eines Landwirts und Unternehmers an einer Fassade in Erlingshofen geht in die nächste Runde. Das Landratsamt Donau-Ries hat dem Landwirt Michael Sailer nun eine Frist gesetzt. Er soll sein Gemälde an der Bundesstraße 16 im Tapfheimer Ortsteil Erlingshofen verändern. Der dort aufgebrachte Schriftzug "Das schönste Wappen auf der Welt, das ist der Pflug im Ackerfeld" müsse er entfernen oder abdecken. Dazu habe er zwei Wochen Zeit. Andernfalls würde er wohl zur Kasse gebeten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen