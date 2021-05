Überholmanöver auf B16 bei Erlingshofen führt zu Unfall

Einem jungen Autofahrer ist auf der B16 bei Erlingshofen ein Überholmanöver missglückt. Das hatte einige Folgen.

Ein missglücktes Überholmanöver auf der B16 bei Erlingshofen hat am Mittwoch zu einem folgenreichen Unfall geführt. Nach Auskunft der Polizei wollte ein 23-Jähriger, der mit seinem Kleintransporter in Richtung Donauwörth unterwegs war, um 9.50 Uhr etwa 500 Meter nach dem Ortsschild ein anderes Fahrzeug überholen – und folgte dabei einem Autofahrer, der vor ihm gleiches tat. Der junge Mann bemerkte jedoch nicht, dass Gegenverkehr nahte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste der 23-Jährige stark ab und zog wieder nach rechts. Dabei krachte der Kleintransporter mit seiner Front gegen das Heck eines Pkw vor ihm.

Eine Frau verletzt sich bei dem Unfall auf der B16

Die Beifahrerin in diesem erlitt Verletzungen am Hals und Rücken. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Beamten zeigten den 23-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung an. (dz)

