Im Schloss Tapfheim sind jetzt Trauungen möglich

Plus Der Nordflügel des Schlosses in Tapfheim wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Gebäude hat eine lange und wechselvolle Geschichte.

Jetzt ist es endgültig: Ein Teil des Schlosses in Tapfheim, genauer gesagt der Nordflügel soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Pläne des Besitzers können nun umgesetzt werden.