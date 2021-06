Tapfheim

vor 34 Min.

Ins Café Bruno in Tapfheim kehrt die Musik zurück

Plus Im Café Bruno in Tapfheim hat die Kultur wieder Einzug gehalten. Den Auftakt machte die Frauenband Mississippi Isabel mit klangschönen Songs.

Von Andrea Hammerl

Die Freude an der Musik schwingt in jedem Ton mit. Mit viel Herzblut, variablem Instrumenteneinsatz und Schwung unterhalten die vier sympathischen jungen Frauen von Mississippi Isabel am Samstagabend die Gäste im Café Bruno im alten Bahnhof von Tapfheim. Es ist ein mehrfach verschobenes Konzert, das nun von allen mit umso mehr Freude genossen wird – von den Musikern, weil sie das erste Livekonzert geben, den Zuhörern, weil es auch für die meisten von ihnen das erste Mal nach dem Lockdown ist, und nicht zuletzt für Gastgeberin Rita Failer, die übers ganze Gesicht strahlt. „Es ist so schön, wieder Leute hier zu haben“, meint sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .