Jugendzeltplatz in Tapfheim ist wieder geöffnet

Der Zeltplatz in Tapfheim ist ab sofort wieder geöffnet. Wie man an eine Reservierung kommt.

Der Kreisjugendring Donau-Ries ist nicht nur für sein Ferienprogramm, sondern auch für seine im Landkreis beliebten Einrichtungen der Jugendarbeit bekannt. Der Jugendzeltplatz in Tapfheim bietet Kindern und Jugendlichen unvergessliche Erlebnisse in der Natur und das Jugendtagungshaus in Reimlingen besticht mit seinem besonderen Ambiente.

Jugendgruppen aus dem Landkreis sollen am Zeltplatz in Tapfheim eine gute Zeit haben

Nun freut sich der KJR, denn er darf aufgrund der gesunkenen Inzidenzwerte seine Einrichtungen wieder für Übernachtungsgäste öffnen. Daher hat er nach den neuesten Gesetzgebungen umfangreiche Schutz- und Hygienekonzepte erstellt und will vor allem Jugendgruppen aus dem Landkreis eine schöne Zeit bescheren. Für eine flexible Buchung hat der KJR zudem seine Stornobedingungen für 2021 angepasst.

Für nähere Infos steht der KJR unter Telefon 0906/21780, info@kjr-donau-ries.de oder auf der Seite des Kreisjugendrings zur Seite.

