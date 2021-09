Polizei Donauwörth sucht mehrere Unfallflüchtige

In Harburg, Monheim und Tapfheim ereigneten sich Fälle von Fahrerflucht. Wer kann dazu Angaben machen?

Mehrere Unfallfluchten haben sich am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth ereignet. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Am Samstag fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto den linken Außenspiegel eines schwarzen Opels ab, der in der Zeit zwischen 10.45 und 11 Uhr auf einem Seitenstreifen des Monheimer Marktplatzes geparkt war. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Ein unbekannter Fahrzeugführer war am Samstag gegen 9.50 Uhr auf der Ulmer Straße in Tapfheim unterwegs. Er touchierte mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Toyota Auris. Durch den Zusammenstoß brach die Abdeckung des Außenspiegels ab und es entstand Schaden in Höhe von rund 150 Euro.

Ein in der Schießhausstraße in Harburg abgestellter blauer Opel wurde im Bereich der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Am Opel entstanden Kratzer mit Lackabrieb, sowie eine Delle. Der Sachschaden beträgt geschätzte 1500 Euro. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, ereignet haben.

In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise an die Polizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670. (dz)