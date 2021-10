Tapfheim-Oppertshofen

11.10.2021

Neuanfang im Gasthof Krone: In Oppertshofen gibt es ein neues Wirtepaar

Anke und Bernd Blumenfelder wollen das Gasthaus Krone in Oppertshofen wiederbeleben.

Plus Im Gasthof Krone in Oppertshofen geht es nach jahrelangem Leerstand nun doch weiter. Wer die neuen Besitzer sind und was sie vorhaben.

Von Helmut Bissinger

Wie belebt eine Gemeinde ist, hängt auch von einem geeigneten Treffpunkt im Ort ab, beispielsweise einer Dorfwirtschaft. Im Tapfheimer Ortsteil Oppertshofen gestaltete sich das Gemeindeleben einige Monate eher schwierig. Denn vor einiger Zeit hat das Gasthaus Krone geschlossen. Nun aber gibt es einen Lichtblick. Freude darüber herrscht vor allem bei den Eichenlaub-Schützen.

