Protest gegen Supermarkt in der „Neuen Mitte“ in Tapfheim

Gewerbetreibende wehren sich gegen einen Vollsortimenter. Worum es ihnen dabei geht und wie sie sich die mögliche Gestaltung des zentralen Areals vorstellen.

„ Tapfheim hilft sich selbst“. Diesen Slogan haben Tapfheimer Gewerbetreibende einst kreiert, als es um das Corona-Testzentrum im Rathaus ging. Jetzt gewinnt der Leitsatz noch eine andere Bedeutung: Die Unternehmer haben sich nämlich im Sinne dieses Mottos zusammengetan, um einmütig und gemeinschaftlich gegen Pläne der Gemeinde zu protestieren, die derzeit ausgearbeitet werden.

In diesen Plänen geht es um die Ansiedlung eines Edeka-Vollsortimenters auf dem Nachbargrundstück zum bestehenden Netto-Discounter. Die am Protest beteiligten Gewerbetreibenden haben jetzt ein Positionspapier an Bürgermeister Malz und den Gemeinderat übergeben und ihren Standpunkt dargelegt.

Präsentation vor dem Tapfheimer Gemeinderat

Wenn die Gemeinde in einer Erklärung schreibt, dass „wir heute schon auf das Morgen schauen“, dann sind die Inhaber örtlich niedergelassener Handwerksbetriebe der Meinung, dass der Blick auf einen Vollsortimenter dabei in die falsche Richtung geht. „Uns liegt daran, dass wir regionale Produkte verarbeiten und anbieten, um Tapfheim als starkes, vielfältiges, lebenswertes und zukunftsfähiges Dorf weiterzuführen“ unterstreicht beispielsweise Bäckermeister Stefan Götz bei einer Präsentation gegenüber dem Gemeinderat. Dies kommt genau dem „Pfund“ entgegen, mit dem die Gemeinde auf ihrer Homepage mit den Hinweisen auf die Selbstvermarktung in Tapfheim „wuchert“.

Für was bedarf es da noch eines Vollsortimenters, wenn man sich vor Augen hält, dass Bäcker- und Konditoreien, Cafes, Metzgereien, Getränkemärkte, Bio-Hofläden, Post und Paketshop, Discounter, Tankstelle, Imbiss, Lottostelle, Tabakwaren, Futterfachgeschäft, und Läden für Blumen und Gartenpflanzen, Frischfischverkauf, Schuhbedarf und Reinigung, Schreibwaren, Elektroartikel, oder Frischeiangebote in bester Qualität ihre Leistungen bereits zuverlässig anbieten, summiert auch Bäckermeister Rudolf Heinrich die bereits vorhandenen Angebote. Zu dem allen gebe es ja auch noch eine Netto-Filiale, die den Grundbedarf der Gemeinde zusätzlich abdeckt.

Projektgegner sehen Versorgung in Tapfheim komplett abgedeckt

Damit sei die Versorgung der Bürger und des Durchgangsverkehrs voll und ganz abgedeckt, betonen nicht nur die Betriebsinhaber, sondern finden dies auch in der gemeindlichen ISEK-Studie bestätigt, die sich mit dem Ist-Zustnd und der Weiterentwicklung der Kommune befasst. Die aktuell von den Protestführer positiv bewertete Situation Tapfheims sei uneingeschränkt auch darauf zurückzuführen, dass die inhabergeführten Betriebe in den Sektoren Lebensmittel und Versorgung in der Kommune teilweise auf mehr als 100-jährige Tradition zurückblicken können und nahezu 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuverlässig beschäftigen.

„Wir verhehlen nicht, dass sich Tapfheim weiterentwickelt hat“ stellt Jürgen Färber fest, aber weder die Bevölkerungszahl, die seit Jahren trotz der vielen neuen Bauplätze stagniert, noch das verfügbare Einkommen der Haushalte seien gestiegen. Somit sei auch keine Ausweitung des täglichen Versorgungsbedarfs notwendig. Dass Färber seinen Getränkemarkt in einem ursprünglich als Supermarkt errichteten Gebäude betreibt, unterstreicht seine Aussage deutlich, wie er sagt: „Sicher gibt es Gubi heute nicht mehr, aber weil diese aufgegebene Lebensmittelkette über Tengelmann zu Edeka führte, erscheint es doch als Farce, heute den Nachfolger wieder anzusiedeln“. Die Entwicklung aus der Nachbarschaft verfolgend führt bei der Metzgerei Joachim zum Hinweis, „man sollte doch bitte aus der Vergangenheit lernen“.

Zukunftsweisende Beschlüsse gefordert

Die Verantwortlichen aus den örtlichen Betrieben wollen sich nicht vorhalten lassen, sie würden aus Eigennutz gegen die Pläne protestieren. Sie fordern vielmehr geschlossen und einheitlich die weitere Sicherung ihrer wirtschaftlichen Betriebsführung durch zukunftsweisende Beschlüsse der örtlichen Gremien. Zusammen sprechen sie sich insgesamt für die bisher fehlende „Neue Mitte“ im Entwicklungskonzept der Gemeinde Tapfheim aus. „Aber doch bitte nicht mit einem Supermarkt“, so die Meinung von Rita Failer, die mit ihrem Café Bruno im Alten Bahnhof verdeutlicht, was es heißt, Leerstände einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. „Dass ein Supermarkt zentrumsbildend für das Herzstück in Tapfheims ’Neuer Mitte’ sein kann“, beurteilt auch Friederike Raab als realitätsfremde Annahme.

Es existiert in den Reihen der Gewerbetreibenden, die sich hier zusammengeschlossen haben, kein Verständnis dafür, dass das „Herzstück“ mit rund einem Hektar Fläche einem Vollsortimenter als Discounter-Nachbar und gemeinsamer Parkplatznutzung dienen soll. Einen guten Ansatz für den kommunalen Bedarf sehen sie hingegen in der Errichtung eines Seniorenheims auf diesem Grundstück.

Stattdessen wird ein Ort der Begegnung ins Spiel gebracht

„Das Grundstück in der ’Neuen Mitte’ bietet sich zur Errichtung dessen an, was in Tapfheim fehlt“, meinen die Geschäftsinhaber unisono. Ein Ort der Begegnung, ein sozialer Treffpunkt für alle Generationen, nicht nur das angedachte Seniorenwohnheim, sondern zusätzliches seniorenfreundliches Wohnen, ein Ärzte- oder Gesundheitshaus oder ein Mehrgenerationenhaus.

Dafür bestehe Bedarf auf der Basis bevölkerungspolitischer Grundlagen und manche Gemeinde würde sich glücklich schätzen, so zentral ein eigenes, baureifes Grundstück in die gemeindliche Entwicklungs- und Bauleitplanung einstellen zu können, erklären sie. Weil die örtliche Versorgungsstruktur für die Bevölkerung und hier gerade für die stark zunehmende Seniorengesellschaft von essenzieller Bedeutung sei, wollen die Inhaber geführten Betriebe dieses Thema in den Fokus stellen. Sie untermauern ihre Meinung mit einer Flyeraktion, die sie demnächst starten, um die Bevölkerung für die gemeindliche Entwicklung zu sensibilisieren.