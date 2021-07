Tapfheim-Rettingen

Bäldleschwaige in Rettingen: Leben und Musik kehren zurück

Alle Tische sind belegt in der Bäldleschwaige in Rettingen. Rund 100 Menschen sind gekommen, um einen Singnachmittag mit Erna Dirschinger und den Bäldle-Musikern zu verbringen.

Plus Erna Dirschinger und die Bäldle-Musiker traten heuer zum ersten Mal wieder auf. Die Bäldleschwaige in Rettingen war gut gefüllt. Wie die Gäste den Tag erlebt haben.

Von Viktoria Gerg

Es ist ein ungewohntes Bild in der Bäldleschwaige in Rettingen an diesem Donnerstagnachmittag: Das Hofgut ist voll besetzt. Rund 100 Menschen sind gekommen. Ein Bild, das durch Corona und den Lockdown fremd geworden ist. An jedem der braunen Holztische sitzen Gäste und warten gespannt. Sie alle sind für den Singnachmittag mit Erna Dirschinger und den Bäldle-Musikanten gekommen. Endlich ist es soweit.

