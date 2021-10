Schulbus kracht gegen Auto: Frau schwer verletzt

Eine 71-Jährige wird bei einem Unfall in Tapfheim schwer verletzt. Es gab eine Kollision mit einem Schulbus.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Tapfheim hat sich eine 71-Jährige schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Um 16.14 Uhr, fuhr die Frau aus einer Nachbargemeinde des Landkreises Dillingen auf Höhe der Raiffeisenbank in der Ulmer Straße ( B16). Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge fuhr sie plötzlich rückwärts und wendete in Richtung Donauwörth, dass ihr Wagen jeweils zur Hälfte auf der Bundesstraße sowie dem Gehweg stand. Ein 49-Jähriger, der am Steuer eines in Richtung Schwenningen fahrenden Schulbusses saß, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren.

Unfall in Tapfheim: Einige Kinder waren im Bus

Durch die Wucht des Aufpralls entstand an dem Toyota der Seniorin Totalschaden. Sie selbst wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Frau musste mit schwerem Gerät aus ihrem Wagen geschnitten werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen. Der Busfahrer sowie die Schulkinder in dem Bus blieben ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Da die dem Vernehmen nach vier bis fünf Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt im Schulbus befanden, bis zum Eintreffen der aufnehmenden Streife bereits von Eltern mitgenommen wurden, werden diese dringend als Zeugen gesucht. Deren Eltern sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden.

Der Toyota musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die Feuerwehren aus Tapfheim, Donaumünster, Schwenningen und Höchstädt, das THW und Rettungsdienste waren mit insgesamt 75 Einsatzkräften vor Ort. Es kam bis zur Räumung der Fahrbahn zu deutlichen Verkehrsbehinderungen auf der B16.