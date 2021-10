Tapfheim

So will sich Tapfheim gegen Starkregen und Hochwasser schützen

Plus Untersuchungsergebnis über gefährdete Gebiete in der Gemeinde liegt nun vor. Nicht nur in Brachstadt, Oppertshofen und Erlingshofen gibt es neuralgische Punkte.

Von Helmut Bissinger

Was Starkregen und Sturzfluten anrichten können, hat man in Deutschland im vergangenen Sommer schmerzlich erlebt. Auch im Donau-Ries-Kreis hat die Überschwemmungsgefahr zugenommen. In Otting oder auch in Hochfeld und Daiting haben die Menschen nie geglaubt, dass kleine Bäche derart wild toben können. In Tapfheim ist man bislang weitgehend verschont geblieben. Nichtsdestotrotz nimmt man dort ein Förderprogramm des Freistaats in Anspruch.

