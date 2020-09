vor 32 Min.

Tapfheimer SPD ehrt treue Mitglieder

Gabriele Janka und Thekla Martin sind bereits seit einem Vierteljahrhundert im Ortsverein

Mit Zuversicht und einem stabilen, harmonischen Klima im Ortsverein geht die SPD Tapfheim in die Zukunft. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich, die coronabedingt erst jetzt im Gasthaus „Zur Grenz“ stattfand. Neben einem Resümee der Kommunalwahlen blickten Vorsitzende Gerda Jall-Struck und Unterbezirks-Vorsitzender Christoph Schmid ( Alerheim) auch schon auf die Bundestagswahlen 2021 voraus, bei denen Schmid wieder als Direktkandidat antreten will.

Eine Analyse der Landrats- und Kreistagswahlen nahm Christoph Schmid vor. Der Unterbezirksvorsitzende nannte es unumwunden eine Enttäuschung, dass Landratskandidat Peter Moll es nicht in die Stichwahl schaffte. Jedoch sei das Ergebnis sicher nicht Ausdruck der allgemeinen Stärke der CSU, sondern besonderer örtlicher Gegebenheiten. „Dadurch, dass wir nur noch eine siebenköpfige Fraktion bilden konnten, ist die Arbeit im neuen Kreistag sicher nicht einfacher geworden“, so Schmid weiter. Nun rückten aber bereits die Bundestagswahlen 2021 näher. Er begrüßte die frühzeitige Festlegung der Parteispitze auf Olaf Scholz als Spitzenkandidat und wünschte sich bei der Nominierungsversammlung, die für Mitte November in Tapfheim geplant ist, die Unterstützung der Delegierten aus dem Kreis. Mit dabei sein werden aus dem Ortsverein Tapfheim Gerda Jall-Struck und Abdulmuttalip Kambur, die von der Versammlung als Delegierte gewählt wurden.

Als Ersatzleute stehen Gaby Stadlmayr und Heinz Karl bereit. Geordnete finanzielle Verhältnisse wies Kassiererin Waltraud Anderl in ihrem Bericht aus. Die beiden Revisoren Gabriele Janka und Wolfgang Römer bestätigten eine vorbildliche Kassenführung, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Gudrun Adam und Uwe Jenuwein berichteten von ihrer Arbeit im Gemeinderat. Dabei stand bei Adam die mögliche Beteiligung der Gemeinde an einem Zweckverband für einen Hallenbadneubau in Bäumenheim im Fokus, Jenuwein informierte unter anderem über Straßenbaumaßnahmen und den Stand bei B16 und der Ortsverbindung Donaumünster-Buttenwiesen.

Schließlich gab es noch zwei Ehrungen: Gerda Jall-Struck, Abdulmuttalip Kambur und Christoph Schmid bedankten sich bei Gabriele Janka und Thekla Martin mit einer Urkunde für ihre jeweils 25-jährige Mitgliedschaft. (wrö)

