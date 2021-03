14:17 Uhr

Tarifstreit: Warnstreik bei Bühler Motor in Monheim

Bei Bühler Motor in Monheim ist am Mittwoch gestreikt worden.

Bei Bühler Motor in Monheim haben am Mittwoch 300 Mitarbeiter vor dem Werk gestreikt.

Die IG Metall hat am Mittwoch fast alle der knapp 300 Beschäftigten der Firma Bühler Motor zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Belegschaft sollte über drei Schichten für jeweils eine Stunde die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft wollte damit ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen.

Die IG Metall verlangt eine Lohnerhöhung von vier Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, eine Verbesserung der gekündigten Tarifregelungen zur Beschäftigungssicherung durch Modelle der Arbeitszeitabsenkung mit einem Teilentgeltausgleich sowie einen tariflichen Rahmen für betriebliche Zukunftstarifverträge. Ebenso spricht sich die Gewerkschaft für das Angebot eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses für alle Ausgebildeten nach bestandener Abschlussprüfung aus.

Für Freitag sind Warnstreiks bei Valeo in Wemding und AGCO in Bäumenheim geplant

Für Freitag kündigt die IG Metall weitere Warnstreiks in der Region an. Bei Valeo in Wemding wollen demnach die Vertrauensleute am Mittag ihre und Kollegen vorzeitig ins Wochenende verabschieden. Gleiches soll bei AGCO in Asbach-Bäumenheim am Freitagnachmittag passieren. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen