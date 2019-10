vor 36 Min.

Tausende strömen zum Herbstmarkt

In Donauwörth kommen viele Menschen in die Stadt zum Einkaufen und Flanieren.

Hätten sich die Organisatoren des Herbstmarkts in Donauwörth einen Tag aussuchen können, dann hätten sie den Sonntag genommen: Die Voraussetzungen mit spätsommerlichem Wetter hätten nämlich nicht besser sein können. So strömten denn auch Tausende auf die Altstadtinsel Ried und in die angrenzenden Straßen. Mehr als 70 Marktkaufleute boten ihre Waren an. Integriert war auf dem Fischerplatz ein ungarischer Markt. Zudem öffneten die Geschäfte ihre Pforten, ebenso wie die Museen in der Großen Kreisstadt.

