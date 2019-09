vor 3 Min.

Tausende von Besuchern bei Markt in Harburg

Viele Besucher tummelten sich am Sonntag in Harburg.

Strahlender Sonnenschein und viel „Selber g‘machts“: In Harburg war am Sonntag einiges los.

Wer am Sonntagnachmittag durch die Altstadt in Harburg flanieren wollte, musste sich Zeit nehmen – zum einen wegen der vielen Stände beim Herbst- und Selber-g’macht-Markt, zum anderen wegen der Massen von Menschen, die sich auf dem Marktplatz und in den angrenzenden Gassen tummelten. „So viele Leute waren noch nie hier“, sagte ein älterer Bürger der Stadt staunend.

Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen schauten sich Tausende von Besuchern nicht nur die individuell gestaltete Ware an, sondern genoss bei einer Tasse Kaffee oder einem Paar Würstchen die Atmosphäre. Teilweise gingen den Anbietern sogar die Getränke aus. Im Hof des Rathauses bot eine Delegation aus der Partnergemeinde Gouville diverse französische Spezialitäten an (unter anderem Austern und Champagner).

Viel bestaunt wurden auch die exotischen Vögel im Anwesen der Familie Rehm. Eine Hexe führte Kinder auf dem Märchenweg. Am Ende waren die Organisatoren vollauf zufrieden. (dz)

