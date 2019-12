27.12.2019

Tausende von Gulden für wohltätige Zwecke

Zwei großzügige Donauwörther Stifterinnen haben sich an vielen Stellen in der Stadt und darüber hinaus verewigt. Ihnen wurden Straßen gewidmet. Wer aber waren Scholastika Scheipl und Nannette Bratsch?

Scheipl-Straße und Bratsch-Straße sind zwei Straßenbezeichnungen in Donauwörth, die den allermeisten Bürgern nichts sagen. Und doch gibt es Hintergründe dieser Namensgebung, die eng mit der Stadtgeschichte verknüpft sind. Denn gewidmet wurden diese Straßen zwei großzügige Spenderinnen, an die sie auch erinnern sollen: an die vor 155 Jahren verstorbenen Scholastika Scheipl und Maria Anna „Nannette“ Bratsch.

Nannette Bratsch, Apothekers-Witwe aus Donauwörth, wurde 1806 als Tochter des Müllers Anton Knoller aus Merching geboren. Am 13. Juli 1830 heiratete sie den verwitweten Stadtapotheker und Magistratsrat Michael Bratsch in Donauwörth. Michael Bratsch war in erster Ehe mit der hochfürstlichen, wallersteinischen Hofapothekerin M. Franziska Hofmann verheiratet gewesen. 1810 hatte Michael Bratsch das Haus des ehemaligen königlichen Salzbeamten erworben und die Apotheke von der Reichstraße 22 in die Reichsstraße 56 verlegt.

Bratsch hielt in seinem Garten eine Seidenraupenzucht. Bei einem Besuch in Donauwörth im Jahr 1829 „rühmte seine Majestät König Ludwig I. von Bayern die von Apotheker Bratsch gezogene Seide als sehr lobenswerth“. Am 20. Juli 1831 starb der gemeinsame Sohn Ludwig kurz nach seiner Geburt. Nach dem Tod ihres Mannes im Juli 1856 im Alter von 69 Jahren, schenkte Nannette Bratsch 1857 dem Krankenhaus „zwölf ganz neue große feinwollene, sehr wertvolle Bettdecken“.

Für die Stadtpfarrkirche in Donauwörth stiftete sie zwei Altäre in den Seitenkapellen und zwei Glasfenster. Bis zu ihrem Tod am 19. September 1864 wohnte Nannette in der Nähe des Rieder Tores. Die prächtigen Glasfenster mit der Darstellung des heiligen Martins und des heiligen Michaels, die von Ludwig Mittermeier aus Lauingen angefertigt wurden, erinnern an Nannette Bratsch.

Die zweite Stifterin Scholastika Scheipl wurde im Oktober 1781 in Donauwörth geboren. Ihr Vater war der Bierbrauer und Glockenwirt Johann Evangelist Würth. Die Glockenwirtschaft befand sich in der Reichsstraße, das Glockengäßchen erinnert noch an diese ehemalige Wirtschaft. 1811 heiratete die bereits dreißigjährige Scholastika den um vier Jahre jüngeren „Porzlainhändler“ Joseph Scheipl aus Donauwörth. Seit 1820 hatte Joseph Scheipl die Zölle der Stadt Donauwörth gepachtet, die öffentlich versteigert wurden. Die Pacht musste ein sehr einträgliches Geschäft gewesen sein, denn das Ehepaar Scheipl brachte es zu ansehnlichem Wohlstand. Es ist anzunehmen, dass die Ehe kinderlos war. Das Wohnhaus von Scholastika Scheipl befand sich in der Pflegstraße. Am 28. Mai 1836 starb Joseph Scheipl, Realitätenbesitzer und Pächter der städtischen Zölle, 51 Jahre alt an Brustwassersucht.

Nach seinem Tod übernahm seine Witwe Scholastika die Pacht. 1844 musste sie für die Pacht der Zölle 12730 Gulden bezahlen. Ein Viertel des jährlichen Pachtvertrages war als Kaution sofort zu erlegen, davon die Hälfte in bar, den Rest in Obligationen.

Ab 1861 verkaufte Scholastika Scheipl ihre sechs Häuser, die sich in der Pflegstraße, in der Kapellstraße, in der Sonnenstraße und im Spindeltal befanden. Außerdem gehörte ihr der Stadtknechtsturm am Ochsentörle. In Rain gehörte ihr der Schönfelderkeller, den der Distrikt 1861 für 1800 Gulden kaufte, um dort ein Krankenhaus zu errichten. Mit dem Geld tätigte sie große Stiftungen, allein 21000 Gulden für wohltätige Zwecke. So bekam ein Donauwörther Bürgerkind jährlich 200 Gulden aus der Scheipl-Aussteuerstiftung. Sie hatte 83 Patenkinder, die jährlich 100 Gulden bekamen. Das Krankenhaus im „Schwarzenberg’schen Anwesen“ bekam eine Wasch- und Badeanstalt.

Scholastika Scheipl finanzierte auch mit 5000 Gulden die Gründung einer katholischen Kirchengemeinde in Feuchtwangen mit der Bedingung, dass aus den Zinsen Messen für die Stifterin gelesen werden.

Den größten Betrag bekam die Katholische Kirchenstiftung Zu Unserer Lieben Frau. Mit diesem Geld wurde die Neugotisierung der Stadtpfarrkirche bezahlt. So wurde von namhaften Münchner Künstlern ein neuer Hochaltar und zwei Seitenaltäre errichtet. Besonders prächtig waren die neugotischen Glasfenster, die sich ursprünglich rechts und links des Hochaltars befanden. Sie sind das letzte Werk Ludwig Mittermeiers aus Lauingen. Diese Glasfenster, die, nachdem sie in Vergessenheit geraten waren, 1982 restauriert und in den Fenstern in den Seitenschiffen wiedereingesetzt wurden, erinnern an diese großzügige Spenderin. (Friederike Rieger)

