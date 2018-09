vor 42 Min.

Tchibo-Überfall: Zwei Verdächtige festgenommen

Die intensiven Ermittlungen scheinen sich gelohnt zu haben. Die Polizei hat einen Mann aus Oettingen festgenommen, der im Verdacht steht, die Tchibo-Filiale in der Donauwörther Reichsstraße überfallen zu haben.

Damals hatte ein unbekannter Täter in der Filiale des Kaffee-Unternehmens eine Mitarbeiterin bedroht und Bargeld gefordert (wir berichteten). Mit einer Beute im niedrigen vierstelligen Bereich flüchtete der maskierte Mann. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg.

Mittlerweile konnte ein 51-jähriger Mann aus Oettingen wegen des dringenden Tatverdachts, den Raubüberfall verübt zu haben, festgenommen werden. Das teilte gestern das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg mit. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen 29-jährigen Mann aus Donauwörth, der als Anstifter zu der Tat ermittelt werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg gegen beide Beschuldigte Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. (dz)

