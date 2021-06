Landkreis unterstützt Kommunen bei Mobilfunkausbau

Erster Schritt ist eine flächendeckende Bestandsaufnahme. Aber es geht auch um Akzeptanz in der Bevölkerung

Sie sind ein Ärgernis für alle Mobilfunknutzer – die sogenannten weißen Flecken. Bekanntlich handelt es sich dabei um Bereiche, in denen kein oder ein nur sehr schlechter Empfang möglich ist. Vor allem in den ländlichen Gebieten ist dies ein Problem. Im Gegensatz zu den größeren Städten, wo inzwischen die Verbindungen relativ gut sind.

Auch im Landkreis Donau-Ries gibt es in manchen Gegenden auf diesem Gebiet Nachholbedarf, wie Landrat Stefan Rößle im Wirtschaftsausschuss des Kreistages sagte. „Das Thema liegt uns im Magen“, meinte der Landkreischef. Es sei erfahrungsgemäß für die Gemeinden nicht leicht, einen Betreiber für den Bau eines Funkmasts gerade in den schwach besiedelten Bereichen zu finden. Nicht selten scheitere dies am Widerstand der Bürger.

Obwohl der Mobilfunkausbau keine originäre Aufgabe eines Landkreises sei, wolle das Landratsamt im Rahmen seiner Möglichkeiten die Kommunen künftig bei der Optimierung von Mobilfunkangeboten unterstützen. Ein erster Schritt hierzu sei eine Bestandsaufnahme mittels flächendeckender Messungen, um herauszufinden, wie die Abdeckung im Kreisgebiet sich momentan darstelle.

Laut der Digitalbeauftragten des Landkreises, Gabriele Theiler, sollen die Ergebnisse der Messungen dokumentiert werden und für die Planung von Mobilfunkstandorten für eine möglichst flächendeckende Versorgung zur Verfügung stehen. Theiler zufolge gibt es dafür Fördermittel, die bei der neu gegründeten Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes beantragt werden könnten. Der Staat biete an, über diese Gesellschaft Funkmasten dort aufzustellen, wo für die großen Anbieter Telekom, Vodafone und Telefónica der Ausbau unrentabel erscheine.

Ein wichtiger Begleitaspekt dieses Vorhaben sei es, Akzeptanz für Mobilfunkstandorte in der Bevölkerung zu schaffen, meinte die Digitalkoordinatorin. Sie verwies auf Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz, wonach 30 Prozent der Bürgerschaft „besorgt“ seien, wenn es um den Bau von Funkmasten gehe. Dieser Skepsis gelte es mit Transparenz und viel Informationen zu begegnen. Im Hinblick darauf plane der Landkreis im Laufe des Jahres eine Reihe von Veranstaltungen, kündigte Theiler an. Im September werde an drei Tagen eine „Road-Show“ des Giga-Büros des Bundes für Bürger, Kommunen und Unternehmen rund um die Themen Mobilfunk und Gigabitausbau stattfinden. Hinzu komme eine Informationsplattform für Kommunen im Internet sowie ein Dialogformat mit den Netzbetreibern.

Der Landrat machte deutlich, dass er und seine Verwaltung alles tun würden, um im Landkreis den „Beschleunigungshebel“ beim Mobilfunkausbau umzulegen und die dafür notwendigen Koordinationsaufgaben zu übernehmen.

Zustimmung fand das Vorgehen bei allen Fraktionen im Ausschuss. Steffen Höhn ( CSU/AL-JB-Fraktion) verwies auf die Grenzen der Digitalisierung, die gerade in der Corona-Pandemie deutlich geworden seien. Eine landkreisübergreifende Messung zu machen wäre ein Verfahren, das gut aufzeigen könne, wo es Nachholbedarf gebe.

Eva Münzinger (Grüne/Frauen/Linke) erklärte, ihre Fraktion unterstütze die Pläne „voll umfänglich“. Wichtig sei es, in dem Prozess die Bevölkerung mitzunehmen. Veit Meggle (PWG/ÖDP/FDP-Fraktion) und Florian Riehl (Freie Wähler) signalisierten ebenfalls Zustimmung, damit vor allem in der Fläche im Bereich des Mobilfunkausbaus etwas vorangehe.

Weil der Markt nicht alles selbst regle, sei es gut, wenn sich der Bund mit einer eigenen Infrastrukturgesellschaft einbringe, ergänzte Peter Moll (SPD).

Ruth Meißler (CSU) plädierte dafür, auch Randgebiete und Wälder bei der Messung zu erfassen. Auch Landwirte nutzten inzwischen Handys und Smartphones auf ihren Feldern. Elisabeth Hörr (AfD) unterstützte ebenfalls den von der Kreisverwaltung vorgeschlagenen Weg, weil gute Funkverbindungen nicht mehr wegzudenken seien.

Den Auftrag für die landkreisweite Mobilfunkmessung vergab der Ausschuss einstimmig an das Unternehmen Geo Data aus Westhausen im Ostalbkreis zum Preis von 44.600 Euro. Sollte es dafür keine Zuschüsse geben, übernimmt der Landkreis die Kosten selbst. Das Angebot von Geo Data umfasst die Befahrung des Kreises und die Auswertung der Ergebnisse.