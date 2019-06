vor 39 Min.

Technik auf Tour im Truck

Andreas Oswald erklärt den Schülern, wie die Fräsmaschine funktioniert. Schüler programmieren sie anschließend. Mit dem Truck sind sie in ganz Süddeutschland unterwegs. Insgesamt setzt die „Bayme Vbm“ zehn Lastwägen in Deutschland ein, um den Schülern technische Ausbildungsberufe näher zu bringen.

In einem Lkw lernen Schüler, welcher Stecker in welche Büchse gehört, wie die Arbeitsabläufe in einem Autowerk sind und warum sich technische Ausbildungsberufe lohnen

Von Alexander Millauer

Die Schülerin zögert keine Sekunde, als sie den Starkstromstecker in die richtige Büchse steckt. „Das ist doch ein Kinderspiel“, sagt Jörg Schneider lächelnd. Er ist einer der Berater der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie für Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Bayern, kurz „Bayme Vbm“. Fast das ganze Jahr touren sie mit den Trucks, die voll mit Technik sind, durch ganz Deutschland. Insgesamt bringen es die zehn Lkw auf rund 2000 Einsatztage – mit dem Ziel, jungen Menschen technische Ausbildungsberufe näher zu bringen. Ein Lastwagen hat am Dienstag nun bei der Firma Grenzebach in Hamlar Station gemacht.

Fachkräftemangel ist in technischen Berufen besonders gravierend

Zwei Schülerinnen der Realschule Rain tüfteln derweil an einem Druckluftexponat. Sie müssen das Gerät so programmieren, dass ein Greifarm einen Deckel schnappt und damit in eine bestimmte Richtung fährt. Eine Kurzanleitung gibt den beiden Mädchen Tipps. Beide besuchen die 9. Klasse – um im nächsten Jahr mit einer Ausbildung beginnen zu können, sollten sie sich noch in diesem Sommer bewerben. Das empfiehlt Andreas Oswald. Er ist ebenfalls als Berater im Infotruck tätig. Er weist die Schüler auf den Fachkräftemangel gerade in technischen Berufen hin und sagt: „Ausbildungsplätze können teilweise nicht richtig besetzt werden.“ Die Chancen stehen also gut, wenn man sich für Technisches interessiert. Für Alexandra Langer, eine der Schülerinnen der Realschule Rain, steht derweil fest, was sie nach ihrer Mittleren Reife machen will: „Ich will mich nach der 9. Klasse als Industriekauffrau bewerben“, sagt die 15-Jährige. Auch ihre Freundin Katharina Köhler, die mit ihr gemeinsam an dem Druckluftexponat tüftelt, möchte später bei der Hamlaer Firma arbeiten. Durch ihren Vater, der ebenfalls hier tätig ist, sei sie darauf gekommen, erklärt die 14-Jährige. „Cool“ sei die Infoveranstaltung für Technikberufe, sagen beide übereinstimmend.

Fristen für Bewerbung müssen eingehalten werden

Damit sie und ihre Mitschüler bestens gerüstet sind, erklärt Berater Andreas Oswald noch, worauf es bei einer Bewerbung ankommt. Zunächst sei es wichtig sich an die Fristen zu halten – wenn man dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, gebe es aber noch einiges mehr zu beachten: „Was kommt da auf euch zu?“ fragt er in das Halbrund der Schüler. „Über den Betrieb muss man sich informieren“, sagt eine der Schülerinnen, eine andere findet, dass die Allgemeinbildung wichtig sei. Alles richtige Antworten, befindet Oswald. Es könnte auch gefragt werden, wer aktuell Bundespräsident ist.

Themen Folgen