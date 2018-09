vor 55 Min.

Telefonanschlüsse sind schon wieder gestört

Im Monheimer Stadtteil Wittesheim sind wohl einige Haushalte betroffen.

Von Wolfgang Widemann

In Wittesheim ist seit Freitagmorgen erneut in einer Reihe von Haushalten das Telefon tot. Auch Internet funktioniere nicht, teilte ein Betroffener mit. Dies weckt Erinnerungen an den Juli, als in dem 200-Einwohner-Dorf über zwei Wochen zeitweise in fast allen Häusern weder Telefon noch Internet funktionierten. Schuld war damals ein Bauarbeiter, der mit einem Bagger eine Leitung der Telekom abriss. Die Reparatur dauerte. Was die Ursache für die neuerliche Störung ist, war am Freitag noch unklar. Tatsache ist, dass die Bauarbeiten für ein schnelles Internet in dem Dorf andauern. Bei der Telekom gingen bis zum späten Nachmittag drei Störungsmeldungen ein, so ein Pressesprecher des Unternehmens.

Der Monheimer Bürgermeister Günther Pfefferer sagt, es könne schon mal passieren, dass eine Leitung beschädigt wird. Dass es jetzt schon wieder Wittesheimer treffe, sei ärgerlich: „Ich hoffe, dass das möglichst schnell in Ordnung gebracht wird.“

